Il Napoli risponde al Liverpool: 4-0 al Frosinone, doppio Milik

Nel primo anticipo di oggi valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha risposto alla Juventus, vincitrice ieri sera contro l’Inter, e al Liverpool, prossima avversaria in Champions League e vincente per 4-0 sul campo del Bournemouth. Gli uomini di Ancelotti hanno battuto per 4-0 il Frosinone e sono tornati a -8 dai bianconero. A decidere il match sono stati i gol di Zielinski, autore di una rete con un bel diagonale di mancino al 7′, Ounas con un gran tiro dai 25 metri e di uno scatenato Milik, che ha messo a segno due reti nel secondo tempo.

NAPOLI-FROSINONE 4-0

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas (73′ Younes), Allan, Hamsik (80′ Diawara), Zielinski; Milik, Insigne (75′ Rog). Allenatore: Ancelotti

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano (71′ Ghiglione), Chibsah, Maiello (76′ Soddimo), Cassata, Beghetto, Campbell, Pinamonti (61′ Ciano). Allenatore: Longo

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 7′ Zielinski (N), 40′ Ounas (N), 68′ Milik (N), 84′ Milik (N)

NOTE: Ammoniti: Zielinski (N), Cassata (F)

CLASSIFICA: Juventus 43; Napoli 35; Inter 29; Milan 25; Lazio 24; Torino 21; Parma, Roma, Sassuolo 20; Sampdoria, 19; Atalanta, Fiorentina 18; Cagliari 16, Genoa 15; Spal 14; Empoli, Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo* 2.

* -3 di penalizzazione

