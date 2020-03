Napoli, risentimento muscolare per Maksimovic e Insigne

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente partita a tutto campo, verdi contro arancioni, con due tempi di grande intensità. Hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demme per un trauma contusivo al ginocchio. Meret, come riporta il sito ufficiale, ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo 2. La squadra riprenderà la preparazione lunedì.