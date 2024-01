Jens Cajuste si è infortunato alla coscia nel corso della gara contro la Salernitana di questo pomeriggio. Un problema per Mazzarri che ha già gli uominio contati in mediana, con Anguissa impegnato in coppa d’Africa. Secondo quanto trapela dal Maradona, si tratta di un risentimento ai flessori per il giocatore.

Il giocatore salterà la Supercoppa Italiana.

Foto: Instagram Napoli