Napoli, rinnovata la concessione dello stadio Maradona: previsti nuovi lavori all’impianto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rinnovato in automatico la convenzione per la concessione dello Stadio Maradona per i prossimi cinque anni. Il patron azzurro ha esercitato un suo diritto in quanto nella convenzione che sta per scadere è precisato che l’accordo è rinnovabile per ulteriori cinque anni. Per rendere l’impianto di Fuorigrotta moderno e fruibile sette giorni su sette, riporta Calcio e Finanza, finanziamenti concreti dei privati, perché il Comune non può di tasca sua imbarcarsi in una avventura da circa 80 milioni di euro.

Foto: twitter Napoli