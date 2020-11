Napoli-Rijeka: le ultimissime sulle probabili formazioni

Con la città partenopea in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona stasera al San Paolo si giocherà la gara di Europa League contro il Rijeka.

Un po’ di turnover per Gattuso che farà partire titolare Petagna, molte assenze per il Rijeka che arriva a Napoli con 0 punti e Rozman dovrà rinunciare a ben 8 calciatori perchè positivi al Covid-19.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

All.Gattuso

RIJEKA (4-2-3-1) probabile formazione: Nevistic; Galovic, Veljoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.

All.Rozman

Foto: Twitter ufficiale Napoli