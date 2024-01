Napoli, rifinitura in vista della Fiorentina: Zielinski e Cajuste in gruppo

È tempo di rifinitura per il Napoli al centro sportivo dell’Al Shabab, alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani contro la Fiorentina. Buone notizie per Mazzarri: Zielinski e Cajuste che lavorano in gruppo. Ancora a parte, invece, Demme non ancora al meglio.

Foto: Instagram Napoli