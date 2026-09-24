Napoli, riecco McTominay. Seduta di allenamento in palestra dopo l’operazione al cuore

24/09/2026 | 17:44:06

Il Napoli riabbraccia McTominay. Lo scozzese ha svolto una sessione personalizzata in palestra, segnale che sarà evitata qualsiasi fretta sui tempi di reinserimento in gruppo del calciatore. La dirigenza e lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri hanno infatti concordato di valutare le condizioni del centrocampista giorno dopo giorno, senza affrettare il recupero. Intanto McTominay approfitterà della pausa con l’obiettivo di tornare in campo contro il Frosinone.

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