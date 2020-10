Napoli, quanto sei bello: 4-1 all’Atalanta, doppio Lozano. E si sblocca Osimhen

Un Napoli stratosferico, 4-1 e Atalanta messa al tappeto. Un pomeriggio infuocato quello andato in scena questo pomeriggio al San Paolo con gli azzurri che hanno distrutto i bergamaschi in una gara a senso unico. Il Napoli mette la gara in discesa dopo appena 30′ minuti in cui succede di tutto. Prima Lozano la apre al 23′ e poi raddoppia al 27′: alla mezz’ora ecco il tris di Politano prima del poker di Osimhen che si sblocca al 43′ al suo primo gol in Serie A. Nella ripresa gli uomini di Gattuso provano a fare ordinaria amministrazione con Lammers che accorcia le distanze al 69′ senza però riuscire a dare una scossa al match ormai blindato da Gattuso..

Foto: twitter Napoli