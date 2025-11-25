Napoli-Qarabag, le curiosità: primo incontro tra i partenopei e una squadra azera

25/11/2025 | 13:00:15

Alle 21 il match di Champions League tra Napoli e Qarabag.

Ecco alcune curiosità:

-Questo sarà il primo incontro in una competizione UEFA tra queste due squadre e il primo per il Napoli contro un avversario dell’Azerbaigian.

-Il Qarabağ non vince da sei partite in competizioni UEFA contro squadre italiane: 1 pareggio e 5 sconfitte.

-Il Napoli ha perso solo una delle ultime 19 partite di Champions League giocate in casa: 11 vittorie e 7 pareggi.

-Nelle ultime 6 partite in Champions League il Napoli ha vinto una volta sola: 3 sconfitte e 2 pareggi.

Foto: Instagram Napoli