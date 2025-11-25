Napoli-Qarabag, le curiosità: primo incontro tra i partenopei e una squadra azera
25/11/2025 | 13:00:15
Alle 21 il match di Champions League tra Napoli e Qarabag.
Ecco alcune curiosità:
-Questo sarà il primo incontro in una competizione UEFA tra queste due squadre e il primo per il Napoli contro un avversario dell’Azerbaigian.
-Il Qarabağ non vince da sei partite in competizioni UEFA contro squadre italiane: 1 pareggio e 5 sconfitte.
-Il Napoli ha perso solo una delle ultime 19 partite di Champions League giocate in casa: 11 vittorie e 7 pareggi.
-Nelle ultime 6 partite in Champions League il Napoli ha vinto una volta sola: 3 sconfitte e 2 pareggi.
Foto: Instagram Napoli