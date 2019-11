Napoli, prosegue la contestazione. Striscioni contro i giocatori in città: “Avete preso una brutta strada”

Non accenna a placarsi la contestazione dei tifosi del Napoli verso i giocatori, rei di aver imposto alla società la rottura del ritiro dopo il pareggio ottenuto con il Salisburgo. In città sin dalle prime ore del mattino sono spuntati diversi striscioni, esposti dai supporters della Curva A in più punti di Napoli: dallo Stadio San Paolo al Maschio Angioino, dalla Galleria della Vittoria al lungomare Caracciolo. Il testo dello striscione è eloquente: “Avete scelto una brutta strada… Rispettate chi questa maglia la ama e vi paga”. Prosegue il clima di tensione in casa azzurra in vista della gara casalinga contro il Genoa.

Foto: Twitter ufficiale Napoli