Napoli, infortunio per Osimhen: salterà l’amichevole tra la Nigeria e il Portogallo

Si ferma Victor Osimhen. Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Napoli, visto che non erano state segnalate problematiche di natura fisica dopo l’ultima gara di campionato con l’Udinese prima della sosta. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua Nazionale: Osimhen è stato escluso dai convocati della Nigeria a causa di un infortunio. Non si conoscono ancora i dettagli sulla natura problema, ma intanto non ci sarà nell’amichevole contro il Portogallo in programma tra tre giorni. Al suo posto è stato chiamato Dessers della Cremonese.