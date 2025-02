Problemi in casa Napoli. Conte deve fare i conti con un problema per Leonardo Spinazzola. Il laterale azzurro si è fermato nell’allenamento di rifinitura in vista del match di questa sera contro l’Udinese, valido per il 24° turno di Serie A. Problema alla schiena per l’ex Roma, che non partirà dunque nella formazione titolare dei partenopei. Pronto Mazzocchi dal 1′.

Foto: sito Napoli