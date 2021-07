Napoli-Pro Vercelli 1-0: decide Osimhen. Spalletti perde Demme per infortunio

Secondo test amichevole per il Napoli a Dimaro, dopo la Bassa Anania (superata per 12-0) oggi è arrivata la Pro Vercelli, formazione rocciosa di Serie C allenata da mister Scienza.

Parte subito con una brutta notizia per gli azzurri la gara, Demme lascia il campo al quarto d’ora dopo un duro scontro con un avversario, problemi al ginocchio destro da valutare nelle prossime ore.

Al 26′ arriva il gol con Victor Osimhen su calcio d’angolo, sfruttando al meglio la sponda di Rrahmani il numero 9 fa 1-0.

Poi un palo di Zedadka e tanti pericoli creati da un Ounas ispiratissimo. Nella ripresa calano i ritmi, Osimhen si divora il 2-0 su perfetto assist di Politano. Il Napoli vince di misura sulla Pro Vercelli, decide Osimhen.

Foto: Twitter Napoli