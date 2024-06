Primo giorno a Castel Volturno per Antonio Conte. Pochi minuti fa il nuovo tecnico del Napoli è arrivato nel centro sportivo del club azzurro accompagnato dall’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli. L’allenatore radunerà la squadra un paio di giorni prima di partire per il primo ritiro estivo a Dimaro, in Trentino, al via l’11 luglio.

Foto: Twitter Napoli