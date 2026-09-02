Napoli, presentata la lista Uefa per la Champions: unico escluso Giovane
02/09/2026 | 23:28:35
Il Napoli ha presentato la lista Uefa per la Champions. Unica esclusione, quella di Giovane.
La lista:
Portieri: Contini Nikita (14), Meret Alex (1), Milinkovic-Savic Vanja (32)
Difensori: Badiashile Benoit (5), Beukema Sam (31), Di Lorenzo Giovanni (22), Favasuli Costantino (2), Rafa Marin (16), Olivera Mathias (17), Rrahmani Amir (13), Spinazzola Leonardo (37)
Centrocampisti: De Bruyne Kevin (11), Gilmour Billy (6), Lobotka Stanislav (68), McTominay Scott (8), Vergara Antonio (26), Anguissa Frank Zambo (99)
Attaccanti: Neres David (7), Alisson De Almeida Santos (27), Hojlund Rasmus (19), Lang Noa (70), Lucca Lorenzo (20), Politano Matteo (21)
Foto: X Napoli