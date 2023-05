Napoli, Politano parzialmente in gruppo, terapie per Mario Rui. Il report

Nella giornata di ieri riposo per tutti, oggi il Napoli è tornato in campo per preparare la sfida di giovedì sera contro l’Udinese. Di seguito il report del club: “Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma giovedì al Dacia Arena per la 33esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si è spostato in campo dove ha disputato fase atletica e partita a campo ridotto. La squadra ha chiuso la sessione con lavoro tattico. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato”.

Foto: Twitter Napoli