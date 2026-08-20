Napoli, Politano: “Conosco bene De Rossi e sicuramente ci monterà subito addosso. Italia? Mi auguro di essere convocato”

20/08/2026 | 19:10:49

Matteo Politano, ospite a Radio Kiss Kiss, ha parlato della preparazione, del lavoro con Allegri e della sfida, molto complicata, contro il Genoa sabato sera all’esordio in Serie A.

Sulle sensazioni sulla stagione: “Super positive. Abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, come l’anno scorso, abbiamo messo dentro anche questi due nuovi acquisti e c’è solo da prepararci al meglio, ascoltando il mister, e poi andare in campo per vincere le partite”.

Su Allegri: “Il mister parla tanto, anche fuori dal campo, ride, scherza, poi quando c’è da pedalare si va forte. È uno che parla tanto, diretto, anche con i singoli, cerca di tirare fuori il meglio da noi”.

Su Favasuli: “Lavorare tanto, come sta facendo in questi primi due allenamenti, il futuro è dalla sua parte, deve assorbire bene quello che fa Di Lorenzo perché è il nostro capitano, il nostro simbolo anche durante gli allenamenti. Basta vedere lui, ma è giovane, deve star tranquillo, avrà le sue occasioni per giocare”.

Sul Genoa: “Sì, sarà subito una battaglia. Conosco bene De Rossi, so come la preparerà, ci monterà subito addosso, soprattutto nel loro stadio molto caloroso, dovremo farci trovare pronti. Daniele è di cuore, ha sempre dato l’anima e lo farà anche da allenatore, gli auguro il meglio ma dalla prossima”.

Sulla Nazionale: “Dopo l’ultimo trauma speriamo di ripartire, c’è tanto da lavorare, non da parlare, vedremo le nuove convocazioni a settembre, mi auguro di esserci, è sempre un onore e vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instagram Politano