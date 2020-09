Napoli, poker al Teramo. Show di Osimhen, autore di una tripletta

Il Napoli chiude il ritiro di Castel di Sangro con un poker al Teramo. Ancora protagonista il nuovo attaccante azzurro, Victor Osimhen, autore di una tripletta. Il primo gol al pronti via, con il nigeriano bravo a farsi trovare sotto porta per la deviazione vincente. La seconda marcatura porta la firma di Lozano, gran conclusione all’incrocio dei pali, poi torna lo show di Osimhen: al 62′ l’attaccante ruba il pallone e penetra in area, dove batte sotto porta il portiere avversario, mentre al 67′ si completa il tris con una rete facile, dopo aver scartato il portiere. Un ottimo biglietto da visita per l’ultimo arrivo in casa Napoli.

Foto: Instagram Napoli