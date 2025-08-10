Napoli, poker al Sorrento: decidono McTominay, Lucca, Lukaku e Hasa
10/08/2025 | 13:05:14
Il Napoli si sbarazza del Sorrento 4-0 nell’ennesimo test dell’estate campana. Decidono i gol di McTominay e Lucca nel primo tempo, nella ripresa a segno Lukaku e il giovane Hasa. Cresce la condizione fisica dei ragazzi di Conte, che dopo il successo sul Girona non sbagliano contro il meno temibile Sorrento, proseguendo in maniera positiva l’avvicinamento al debutto in campionato contro
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic (70′ Contini); Mazzocchi, Marianucci, Beukema (70′ Obaretin), Spinazzola (70′ Vergara); Hasa, Gilmour, McTominay; Neres (46′ Zanoli), Lucca (70′ Lukaku), Lang (87′ Ambrosino). Allenatore: Antonio Conte
SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo (46′ Harrasser); Solcia (61′ Shaw), Di Somma (46′ Carillo), Fusco (88′ Ruggiero); Paglino, Cangianiello, Franco (61′ Matera), Cuccurullo (46′ Riccardi), Colombini (46′ Esposito); D’Ursi (46′ Potenza), Plescia (61′ Russo). Allenatore: Mirko Conte
FOTO: Sito Napoli