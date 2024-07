Il Napoli si impone 4-0 in amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia a Castel di Sangro. In campo subito i nazionali, Meret, Kvara, Lobotka e Di Lorenzo. Secco poker per gli azzurri che con due gol per tempo si impongono ai campioni d’Albania: reti di Kvaratskhelia e poi di Politano nei primi 45′, Simeone e Ngonge nel secondo tempo.

Foto: Instagram Kvara