Napoli-Pisa, le curiosità: Conte e Gilardino si affrontano per la prima volta

22/09/2025 | 09:58:53

Questa sera alle 20:45 si chiuderà la 4ª giornata di Serie A con il match tra Napoli e Pisa. Ecco alcune curiosità:

-Il Napoli arriva a questo incontro con punteggio pieno, avendo vinto i 3 match finora disputati.

-Il Pisa non batte il Napoli in Serie A dal 1986.

-Al Pisa manca una vittoria nel campionato maggiore dal 1991.

-I nerazzurri sono ancora a caccia del primo gol firmato da un proprio giocatore: finora l’unico gol a referto è stato un autogol avversario in Atalanta-Pisa.

-Questo sarà il primo confronto da allenatori tra Antonio Conte e Alberto Gilardino.

-Se il Napoli vincesse contro il Pisa, eguaglierebbe la partenza della stagione 2021/22, quando vinse le prime 4 giornate.

Foto: Sito Serie A