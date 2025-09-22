Napoli-Pisa, i convocati di Gilardino
22/09/2025 | 13:23:04
Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli.
Questa il comunicato:
“Il Pisa Sporting Club ha raggiunto nella serata di ieri il ritiro pregara a Napoli dove questa sera affronterà i Campioni d’Italia in carica sul terreno del “Maradona” (ore 20.45).
Questo l’elenco dei nerazzurri a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino:
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 18 – Mbala NZOLA
# 19 – Tomas ESTEVES
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN”
Foto: Instagram Pisa