Napoli, piccolo affaticamento per Milik: contro il Barcellona dentro Callejon dal 1′

Sostituzione last minute per il Napoli. Nel pre-partita, Arkadiusz Milik ha accusato un piccolo affaticamento muscolare e dunque contro il Barcellona sarà rimpiazzato da José Maria Callejon, come comunicato dal club partenopeo su Twitter: “Piccolo affaticamento per Milik, per precauzione gioca Callejon al suo posto”.

Piccolo affaticamento per @arekmilik9, per precauzione gioca @J21Calleti al suo posto #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 10, 2019

Foto: Twitter Serie A