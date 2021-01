Napoli, Petagna si allena in gruppo. Ci sarà con la Juventus. Tamponi tutti negativi

Ottime notizie in casa Napoli. Intera seduta coi compagni per l’attaccante Andrea Petagna alla vigilia della sfida contro la Juventus. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con tiri in porta. Petagna ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

Inoltre il Napoli ha reso noto come tutti i tamponi effettuati stamattina sul gruppo squadra siano risultati negativi. Ai test ovviamente non c’erano quelli di Fabian Ruiz e Osimhem che verranno valutati da giovedì.

Foto: Twitter Napoli