Napoli, Petagna out per almeno due partite. Il comunicato

Problemi per Andrea Petagna, ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli. L’attaccante “ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina dal giocatore hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”.

Petagna salterà quindi il Granada e l’Atalanta, recupero da valutare per la sfida di ritorno di Europa League o direttamente per il Benevento.