Napoli, Petagna e Malcuit in quarantena per un contatto con un positivo

Il Napoli ha reso noto attraverso un comunicato che i suoi tesserati Andrea Petagna e Kevin Malcuit si trovano in quarantena a causa di un contatto con un positivo al Covid-19, il comunicato: “La SSC Napoli comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatti con persone positive al COVID-19.”