Napoli, personalizzato per 6. Test medici per i nuovi arrivati

Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Questo pomeriggio il gruppo dopo una prima fase di attivazione il gruppo ha effettuato esercitazione tecnica a gruppi, lavoro tecnico tattico e partita a tema. Gaetano, Zedadka e Gollini hanno svolto lavoro in palestra. Lozano lavoro in piscina. Folorunsho ha svolto l’intera seduta in gruppo. Anguissa e Simeone hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Arrivati a Dimaro anche Meret, Rrahmani, Ostigard, Zielinski, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia, Elmas, Osimhen che hanno svolto i test fisico medici.

Foto: twitter Napoli