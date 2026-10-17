Napoli, partenza shock: l’ultima volta che ha perso 5 delle prime 9 partite militava in Serie B
17/10/2026 | 18:02:24
La stagione del Napoli non sembra riuscire a decollare. La sconfitta in casa del Venezia ha peggiorato una situazione già complicata, che vede i partenopei fermi al nono posto, con 10 punti dopo sette giornate. Per tornare all’ultima volta che il Napoli ha perso cinque delle prime nove partite stagionali, bisogna risalire alla stagione 2001/02, quando gli azzurri partecipavano alla Serie B. Inoltre, una partenza più difficoltosa di questa non si registrava dalla stagione 2009/2010, quando alla guida c’era Roberto Donadoni, esonerato dopo sette punti in sette giornate.
Foto: X Napoli