Napoli-Parma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 16esima giornata di Serie A. Domani in campo anche il Napoli, impegnato al San Paolo alle ore 18 contro il Parma, match che segnerà l’esordio di Gattuso sulla panchina azzurra. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gattuso dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà il solito Meret, linea difensiva con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (leggermente favorito su Mario Rui). A centrocampo, il vertice basso lo dovrebbe fare Fabian Ruiz, con Allan mezzala destra e Zielinski a sinistra. In attacco, il tridente composto da Callejon, Milik e Insigne, favoriti su Mertens. D’Aversa si affida a Sepe in porta, in difesa Alves e Iacoponi centrali, Darmian e Gagliolo sugli esterni. Brugman favorito su Grassi in cabina di regia, mentre come mezzali toccherà a Barillà ed Hernani. Davanti, Cornelius sarà il punto di riferimento in attacco, con Gervinho e Kulusevski a supporto.

Napoli-Parma, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (Mario Rui); Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

