Napoli-Parma, le curiosità: le due squadre non pareggiano al Maradona dal 2000

14/01/2026 | 12:00:25

Alle 18:30 il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Napoli e Parma.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 25 i precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona: 14 vittorie partenopee, 6 pareggi e 5 vittorie crociate.

-Il pareggio tra le due formazioni a Napoli manca dal 2000.

-Il Napoli in casa è imbattuto da 23 gare ufficiali.

-Il Napoli è insieme a Milan e Udinese la squadra che ha subito più rigori contro in questo campionato.

Foto: Instagram Napoli