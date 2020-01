Napoli, parla Giuntoli: “Demme e Lobotka completano il centrocampo di Gattuso”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla partita dell’Olimpico contro la Lazio. Queste le sue parole: “Stiamo venendo fuori da situazione di difficoltà particolare, non eravamo abituati. Ma nell’ultima partita ho visto grandi passi in avanti come intensità e come gioco, nonostante la sconfitta. Demme e Lobotka? Demme è un calciatore che dà ordine a centrocampo, sa fare bene il vertice basso, ha tempi. A Lobotka siamo molto vicini, lui può fare sia il vertice basso che la mezzala. Riempiremo così le due caselle a centrocampo per Gattuso”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli