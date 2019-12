Napoli, parla Giuntoli: “Ancelotti? Ha l’esperienza per uscire da questo periodo”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così a Sky Sport prima della gara contro l‘Udinese: “La squadra è molto serena, vuol risalire in classifica. Oggi è concentrata per fare risultato. Le partite sono tutte importanti, anche questa lo è. I ragazzi lo sanno e vogliono portare a casa tre punti. Ancelotti? A livello societario pensiamo che Carlo abbia l’esperienza per uscire da questo periodo”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli