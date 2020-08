Napoli, palestra e parte di allenamento con i compagni per Lorenzo Insigne

Come riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, Lorenzo Insigne ha svolto terapie, ha lavorato in palestra e si è allenato parzialmente con la squadra. Tutto questo fa ben sperare per la sfida di sabato.

Foto: twitter ufficiale Napoli