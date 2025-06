Napoli padrone: da Beukema al sogno Nunez (con Lucca a ruota). E non solo

12/06/2025 | 23:07:27

Il Napoli comanda, non soltanto perché ha vinto lo scudetto ma perché ha una disponibilità (sul mercato) che altri non hanno. Soprattutto un allenatore (Conte) che è garanzia, un gruppo in gran parte confermato e la necessità di fare almeno 7-8 operazioni tra titolari e alternative. De Bruyne è arrivato, Musah si avvicina, nel pomeriggio il Chiringuito ha documentato il blitz a Siviglia del direttore sportivo Manna per l’esterno Juanlu Sanchez, operazione da circa 15 milioni. Ma non finisce qui perché Beukema – ormai da tre mesi – il principale obiettivo per la difesa con il sì del diretto interessato, bisogna perfezionare i dettagli con il Bologna. E occhio alle manovre in attacco: Nunez piace molto (in lista resta Lucca), Chiesa va seguito, Ndoye è una priorità ma i tempi possono non essere strettissimi visto che il Napoli sta parlando con il Bologna per Beukema e il club rossoblù non vorrebbe fare due cessioni in contemporanea. Per gli esterni offensivi ci sono un paio di piste straniere, ma soprattutto emerge una cosa: oggi il Napoli è il vero – grande – protagonista del mercato.

Foto: Instagram Udinese