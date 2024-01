Napoli, Ostigard in gruppo. Personalizzato in campo per Olivera

Dopo il pesante ko per 3-0 con il Torino, il Napoli è sceso in campo per preparare la sfida con la Salernitana. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: “Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ostigard ha lavorato in gruppo”.

Foto: instagram Leo Ostigard