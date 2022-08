Napoli, Osimhen: “Non ho un obiettivo di gol, metto davanti la squadra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Hellas Verona–Napoli, il centravanti azzurro, Victor Osimhen, ha così commentato l’esordio in campionato: “Sono molto felice, era molto importante cominciare bene. Dobbiamo sentirci gli stessi dell’anno scorso e cominciare al meglio così. Obiettivo gol? Io non sono il tipo di giocatore che si prefigge un obiettivo di gol, voglio segnare per aiutare la squadra, metto davanti il collettivo“.

Foto: Instagram Napoli