Napoli, Osimhen è cosciente ma non ricorda l’incidente. Salterà il Granada e il Benevento

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, è cosciente dopo il trauma cranico riportato ieri sera nella gara con l’Atalanta. Il nigeriano, però, non ha ricordi dell’incidente e questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco.

L’attaccante sarà dimesso oggi e farà ritorno a Napoli, ma dovrà osservare un periodo di riposo: salterà così la sfida di Europa League con il Granada e probabilmente il derby con il Benevento.

Foto: Twitter Napoli