Napoli, oggi si valuteranno le condizioni di Politano. E’ il decimo infortunato

Lo stop di Politano, annunciato nel post gara da Gattuso dopo la partita persa contro il Granada, è il decimo ko per il Napoli, ma il club partenopeo stamattina ha avuto buone notizie da Koulibaly e Ghoulam, tornati disponibili dopo il Covid-19. Il tecnico calabrese ha fatto sapere che il giocatore aveva problemi di respirazione a causa di un dolore al costato, oggi verranno effettuati tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. La sua presenza per la gara di domenica al Gewiss Stadium con l’Atalanta è a rischio.