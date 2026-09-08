Napoli, oggi si opera McTominay. I tempi di recupero

08/09/2026 | 14:00:59

Oggi si opera al cuore Scott McTominay. Nei giorni prima di volare in Inghilterra, lo stesso centrocampista ha voluto rassicurare i tifosi del Napoli attraverso i social con un messaggio: “A presto Napoli, non ci metterò molto”. Ma quanto tornerà a disposizione il centrocampista? Giovanni Manna si è espresso così a Dazn nei giorni scoris: “Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva perché Scott prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane dovrà stare a riposo, poi riprenderà l’attività agonistica senza contatti. I tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l’intervento, così c’è la sosta per averlo ad ottobre”.

foto x napoli