Napoli, oggi la squadra sarà ricevuta da Papa Leone XIV

Oggi il Napoli campione d’Italia si recherà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV, ad appena quattro giorni dalla recente conquista dello scudetto. L’annuncio della visita al Pontefice era stato dato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi. “Martedì andremo dal Papa”. Il presidente aveva sottolineato l’importanza del legame tra la città di Napoli e la Chiesa cattolica, nonché il riconoscimento del successo sportivo della squadra. L’incontro con Papa Leone XIV sarà un’occasione per la squadra di ricevere la benedizione papale e celebrare insieme ai tifosi un traguardo storico.