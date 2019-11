Napoli, nuovo incredibile ribaltone: si torna in ritiro

Nuovo, clamoroso, ribaltone in casa Napoli. Al termine dell’allenamento odierno, infatti, il club azzurro ha optato per ritornare in ritiro da domani, al fine di isolarsi dopo le ultime burrascose ore, che hanno anche visto la squadra contestata durante l’allenamento, e preparare al meglio la sfida di sabato sera, al San Paolo, contro il Genoa.

Foto: Napoli Twitter