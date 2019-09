Napoli, non solo la squalifica di Koulibaly: si ferma Maksimovic

Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al centro tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo. Allarme in difesa per Ancelotti: dopo l’espulsione di Koulibaly, oggi Nikola Maksimovic si è sottoposto a terapie in seguito al trauma contusivo alla coscia sinistra subìta nella partita di ieri. Se il serbo non dovesse recuperare, contro il Brescia il tecnico partenopeo potrà contare solo su Manolas e Luperto.

Foto: Twitter ufficiale Napoli