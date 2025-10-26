Napoli, non solo il primo posto: Conte riabbraccia i migliori McTominay e Zambo Anguissa

McTominay torna dominante e Zambo Anguissa recupera la forma migliore, non è un caso se il Napoli di Conte si è svegliato sul più bello contro l’Inter. I gol ritrovati dello scozzese e le accelerazioni fisiche di Anguissa sono state letali in un secondo tempo in cui i nerazzurri hanno prestato il fianco con troppa facilità, il tutto condito dalla grande prova offensiva di Neres, riuscito a non dare punti di riferimento alla retroguardia di Chivu. E il Napoli in un colpo solo si è ripreso fiducia e primo posto dopo una settimana complicata tra Torino e Eindhoven, recuperando anche i due mastini di centrocampo.

Foto: Napoli Instagram