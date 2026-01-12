Napoli, non c’è pace per Meret. Infortunio alla spalla per il portiere. La nota

12/01/2026 | 16:20:00

Non c’è pace per il portiere del Napoli, Alex Meret. Come riportato dal club campano nel report odierno, Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra: ancora da valutare la precisa entità dell’infortunio e di conseguenza i tempi di recupero.

Di seguito il report della SSC Napoli: “SSC Napoli Training Center- Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica. Nel corso dell’allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra”.

Foto: sito Napoli