Napoli, non buona la prima: l’Arezzo si impone per 2-0

Sorpresa nel primo test estivo del Napoli targato Antonio Conte: l’Arezzo si impone per 2-0 sui campioni d’Italia. Una sconfitta che pesa poco, ma che fotografa una squadra ancora appesantita dai carichi della preparazione. Non sono mancate le occasioni per gli azzurri, che però non sono riusciti a concretizzare. Da segnalare un palo colpito da Neres nella ripresa e alcuni spunti interessanti nella nuova intesa tra Kevin De Bruyne e Lang. Per l’Arezzo a segno Pattarello al 38′ su calcio di rigore (fallo di Lang) e Varela al 90′, sfruttando un grave errore in uscita di Mazzocchi.

Foto: insta arezzo