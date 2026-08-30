Napoli, non basta un gran gol di Hojlund: il Como vince al Maradona con Baturina e Douvikas

30/08/2026 | 20:32:42

Colpo del Como al Maradona, il Napoli cade 2-1, non basta il gol del momentaneo pareggio di Hojlund. I lombardi vincono con le reti di Baturina e Douvikas. Grande azione di Diao sulla destra: il laterale del Como elude l’intervento con Olivera con un grande controllo, poi si invola e mette in mezzo per Baturina che fa 1-0. Pochi minuti più tardi Hojlund si inventa una grande giocata per il gol dell’1-1. Il Como reagisce e ritrova il vantaggio con Douvikas che sfrutta un errore della difesa campana per l’1-2. Prima sconfitta per Allegri sulla panchina azzurra.

foto x como