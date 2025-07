Napoli, Noa Lang lascia Villa Stuart. Ora la firma

15/07/2025 | 14:33:54

Terminate le visite mediche per Noa Lang. L’olandese era arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito con il Napoli che si sono concluse intorno alle 13. Ora la firma sul contratto fino al 2030 con i campioni d’Italia. L’olandese è arrivato in Italia ieri sera. Affare fatto col Psv per una cifra intorno ai 25 milioni più 3 di bonus e 10% su futura rivendita.