Napoli, Noa Lang è arrivato a Roma

14/07/2025 | 20:30:27

Noa Lang si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Una trattativa che vi avevamo svelato domenica 22 giugno e che, adesso, è prossima all’annuncio. Infatti, il calciatore è arrivato in questi minuti in Italia per raggiungere Napoli e iniziare la sua nuova avventura – come vi avevamo raccontato – con la maglia azzurra.

Foto: Instagram Lang