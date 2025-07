Napoli, Noa Lang a Villa Stuart per le visite mediche

15/07/2025 | 09:41:41

Noa Lang è pronto per diventare un nuovo giocatore del Napoli, come anticipato. L’esterno offensivo olandese, in arrivo dal PSV Eindhoven, era giunto a Roma ieri sera e questa mattina è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per conto del club azzurro campione d’Italia, una data che avevamo già raccontato. Una volta terminato l’iter degli esami, Lang potrà finalmente firmare il suo nuovo contratto con il club di campano.

Foto: Instagram Lang