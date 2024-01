Napoli, nessun tiro in porta con la Lazio. Non accadeva dal 2012

Lazio-Napoli non è stata una gara altamente spettacolare. Anzi. Una partita che ha visto il Napoli chiudere senza calciare una volta in porta. E’ solo il terzo incontro di Serie A che il Napoli chiude senza effettuare tiri nello specchio dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2007/08, dopo la gara contro il Milan del 28 febbraio 2011 e quella contro la Juventus del 1 aprile 2012.

Ricordiamo che nel napoli c’erano diverse assenze, tra cui Osimhen e Kvara, i due grandi artefici dello scudetto dell’anno scorso, ma i zero tiri in porta non sono un dato ottimale per una squadra con lo scudetto sul petto.

Foto: twitter Napoli